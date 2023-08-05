Сколько украинских детей считаются пропавшими: ответ омбудсмана

Российская агрессия сломила жизнь тысяч детей Украины.

Так, по меньшей мере 1074 украинских ребенка считаются пропавшими. Об их местонахождении ничего неизвестно.

Об этом сообщает Офис Омбудсмана Украины.

Что известно о детях

По данным государственного портала розыска детей, по состоянию на 5 августа:

499 – погибшие;

1090 – ранены;

13 – пострадавшие от сексуального насилия

1074 – пропавшие;

19546 – депортированы, принудительно перемещены;

В то же время 15 757 детей найдены, еще 386 – возвращены.

Следует заметить, что обнародованные цифры не окончательны. Реальное число пострадавших установить невозможно из-за активных боевых действий и оккупации части нашей территории РФ.

Напомним, захватчики вывозят детей из оккупированных населенных пунктов Запорожья на "отдых" в российские лагеря. Их цель – "промыть мозги". В таких местах наши дети часто подвергаются насилию.

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