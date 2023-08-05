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Сколько украинских детей считаются пропавшими: ответ омбудсмана

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Сколько украинских детей считаются пропавшими: ответ омбудсмана

Оккупанты похищают украинских детей из семей или силой, или под видом, будто они едут в летние лагеря / Фото: pixabay.com

Российская агрессия сломила жизнь тысяч детей Украины.

Так, по меньшей мере 1074 украинских ребенка считаются пропавшими. Об их местонахождении ничего неизвестно.

Об этом сообщает Офис Омбудсмана Украины.

Что известно о детях

По данным государственного портала розыска детей, по состоянию на 5 августа:

  • 499 – погибшие;
  • 1090 – ранены;
  • 13 – пострадавшие от сексуального насилия
  • 1074 – пропавшие;
  • 19546 – депортированы, принудительно перемещены;

В то же время 15 757 детей найдены, еще 386 – возвращены.

Следует заметить, что обнародованные цифры не окончательны. Реальное число пострадавших установить невозможно из-за активных боевых действий и оккупации части нашей территории РФ.

Напомним, захватчики вывозят детей из оккупированных населенных пунктов Запорожья на "отдых" в российские лагеря. Их цель – "промыть мозги". В таких местах наши дети часто подвергаются насилию.

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Дата публикации
Просмотры
482
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