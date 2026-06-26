Сколько украинских гражданских в плену РФ: Лубинец назвал шокирующие цифры

Пленные / © ТСН.ua

Реклама

Россия продолжает грубо нарушать международное гуманитарное право, удерживая в плену тысячи мирных украинцев. Официально подтвердить удалось лишь малую часть от реального количества пленников, в то время как судьба большинства пропавших остается неизвестной.

Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» в слоте «1+1», заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

«У нас есть верифицированная цифра плюс-минус. На сегодня она составляет в районе 2000 наших гражданских заложников. Если быть точным, это 1878 год. Почему я говорю примерно? Нам удалось верифицировать через Международный комитет Красного Христа всего 892 человека. Остальные гражданские заложники верифицированы из других источников. Это наши органы, занимающиеся разведывательной деятельностью. Отдельная благодарность Службе безопасности Украины, Службе внешней разведки Украины, ГУР Министерства обороны Украины, другим соприкасающимся органам», — сообщил Лубинец.

Реклама

Как узнают о пленниках и где РФ прячет украинцев

По словам уполномоченного, важным источником информации о гражданских остаются украинские военные, возвращающиеся домой в рамках обменов. Россияне часто держат военнопленных в одних камерах с мирными гражданами, что позволяет фиксировать новые имена и места содержания. Однако реальная картина в Реестре лиц, пропавших по особым обстоятельствам, гораздо страшнее.

«Там, по нашим данным, гражданских может быть в российском плену в районе 16 тысяч. То есть, это огромная цифра. Мы не знаем, они живы или не живы, или задержаны, или в отношении них предъявлены уголовные обвинения или нет. У нас есть случаи, когда без обвинений люди годами сидят», — подчеркнул омбудсман.

По его словам, с 2022 года есть случаи, когда россияне даже не предъявляли никаких обвинений. То есть, они задерживали человека, который более 4 лет находится в тюрьме. И к ним не готовятся никакие уголовные производства, но человек все равно сидит в тюрьме.

Лубинец отметил еще одну циничную тенденцию: оккупанты пытаются выдавать восторженных мирных жителей за военных. Делается это с одной конкретной целью — закрыть собственные потребности в обмене военными.

Реклама

«Очень часто гражданских пытаются россияне показать как военнопленных. Пытаются таким образом, на мой взгляд, увеличить свой обменный фонд для того, чтобы возвращать своих российских военнопленных. Сегодня во время обмена была и моя встреча с Лантраповой, были переговоры, в том числе, мы затрагивали вопросы гражданских заложников», — резюмировал Лубинец.

Обмен пленными — последние новости

Зеленский отметил, что 26 июня Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными. Домой вернулись 160 украинских защитников, в частности, военнослужащие ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта. Среди уволенных — защитники Мариуполя и «Азовстали», а также бойцы, защищавшие Донецкое, Луганское, Харьковское, Запорожское, Киевское, Черниговское и Сумское направления.

До этого обмен пленными состоялся 5 июня. Тогда Украина вернула домой еще 186 своих граждан, которых удалось вырвать из российской неволи. Некоторые из этих людей находились во вражеских тюрьмах еще с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Новости партнеров