Сколько украинских мужчин бежали в Румынию за три года – румынская полиция

По румынским данным, за последние три года во время попытки попасть в Румынию погибли 28 граждан Украины, тела которых нашли на румынской стороне границы.

Более 13 тысяч мужчин из Украины незаконно пересекли границу с Румынией за 2024 год. А с 24 февраля 2022 года было обнаружено более 21 тысячи граждан Украины, незаконно попавших в Румынию.

Об этом сообщил руководитель территориальной инспекции пограничной полиции (ITPF) пограничного румынского города Сигету-Мармацией Флорин Коман, передает Agerpres.

По его словам, румынские пограничники зафиксировали 6 тысяч 298 случаев незаконного пересечения государственной границы из Украины в Румынию, к которым причастны 13 тысяч граждан Украины (заметим, что за границу порой пытаются бежать не поодиночке, а небольшими группами, поэтому количество случаев пересечения меньше, чем самих мужчин).

Среди них: 7 тыс. человек пересекли границу в уезде Марамуреш, 4500 в уезде Сучава и около 1500 на границе уезда Сату-Маре из Украины.

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"Когда их обнаруживали, они требовали от румынского государства формы защиты, которая регулируется Решением ЕС 382/2022 (решение Совета ЕС о беженцах из Украины – Ред.), — заявил Флорин Коман.

Отмечается, что большинство мужчин из Украины, нелегально пересекающих границу с Румынией, переплывают реку Тиса или идут по горной местности. Количество нелегальных пересечений границы, зафиксированное в 2024 году, более чем в три раза превышает показатели 2023 года.

"Из приведенных статистических данных можно отметить значительное увеличение количества граждан Украины, выявленных пограничниками на зеленой границе в 2024 году по сравнению с 2023 годом — как мы отмечали, в 2024 году было задержано 13 тыс. граждан Украины против 3868 в 2023 году, т.е. речь идет об увеличении в 3 раза", - говорит представитель пограничной полиции Румынии.

В целом с 24 февраля 2022 года, когда РФ начало полномасштабное вторжение, и по сей день, на северной границе Румынии в уездах Марамуреш, Сату-Маре и Сучава было обнаружено более 21 тысячи граждан Украины.

"А точнее, 21 123 человека в возрасте от 18 до 60 лет, которые сообщили пограничникам, что сбежали из Украины из-за войны", – сказал Флорин Коман.

Какой самый опасный путь для уклоняющихся

По его словам, самой опасной территорией в Марамурешских горах является гора Поп-Иван, высота которого составляет 1937 метров, где местность труднодоступна, со скалами, обрывами, оврагами, долинами с высокими водопадами. Это сложная местность для поездки, особенно для тех, кто не имеет должного оборудования. В то же время, в этот зимний период слой снега в области достигает двух метров, а погодные условия экстремальные, с сильными ветрами и очень низкими температурами, особенно ночью.

По румынским данным, за последние три года во время попытки попасть в Румынию погибли 28 граждан Украины.

"От начала конфликта в Украине до сих пор мы имели несколько трагических ситуаций, в которых 28 граждан Украины были обнаружены погибшими: 16 на румынском берегу реки Тиса и 12 в горах. Однако мы также имеем более 200 поисково-спасательных акций для украинских граждан в Мармарошских горах, 71 в 2024 году, во время которых вместе с Горно-спасательной службой Мармарош нам удалось спасти более 250 заблудившихся украинских граждан", — добавил представитель пограничной полиции Румынии.

Заметим, что данные о количестве погибших уклонисто не включают те тела, которые были обнаружены на украинской стороне.

Ранее пограничники спасли нарушителя границы, который не умел плавать и чуть не погиб в Тисе.

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