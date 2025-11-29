Сколько мужчин уехало за границу / © NOS.nl

Реклама

После разрешения пересечения границы мужчинам от 18 до 23 лет через украинско-польскую границу проехало 121 тысяча молодых украинцев, которые могут работать и поддерживать экономику Украины.

Об этом заявил народный депутат Роман Костенко в эфире телеканала НТА.

«Что мы должны делать в тылу, кроме того, чтобы не принимать преступных решений по выпуску наших граждан. Я не говорю, что надо на фронт загнать всю молодежь, но как минимум тыл — это не только об оружии, об армии, о мобилизации. Это первая червя война, это экономика», — отметил нардеп.

Реклама

Нардеп отметил, что в Польше отчитались, что после разрешения выезжать, Украину покинуло 121 тысяч молодых людей, которые могли работать и поддерживать экономику.

«У меня, как у государственника, есть вопросы, на кого мы тогда рассчитываем, если мы весь цвет наций выпускаем. „Вы уезжайте, там работаете в других государствах, а мы здесь повоюем за вас вместе со старшим поколением. И это очень неправильно“, — заявил Костенко.

Он призвал к организации правильного процесса мобилизации и подготовки военных.

Поэтому в тылу нужно организовывать: правильную качественную мобилизацию, правильную качественную подготовку, это работа оборонно-промышленного комплекса. Это много предложений, которые нужно делать», — сказал нардеп.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде предлагают расширить основания для временного ограничения выезда украинцев за границу.

Мы ранее информировали, что украинские мужчины в возрасте 18–22 лет массово становятся беженцами в Германии.