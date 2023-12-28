Сколько украинских солдат-срочников находятся в плену РФ: данные активистки

Генштаб и Минобороны официально не называли данные, сколько именно срочников находятся в российской неволе.

В российском плену до сих пор находится более 50 украинских солдат срочной службы 19-20 лет.

Об этом заявила председатель общественной организации "Вояцький Визвіл" Наталья Епифанова во время пресс-конференции "Пленные и пропавшие без вести украинцы. Проблемы возвращения. Пути решения", передает "Укринформ".

"В российском плену находится более 50 украинских срочников. О них мало что известно. Это ребята, которым исполнилось 19-25 лет, уже в плену", – сказала она.

Епифанова призвала создать эффективную государственную политику возвращения из России военнопленных и гражданских заложников.

В комментарии изданию "ЦензорНет" мать солдата срочной службы Национальной гвардии, попавшего в плен из "Азовстали", рассказала, что уже 4 месяца вместе с другими родными военнопленных проводят молчаливый протест возле Офиса президента.

Ранее в Минреинтеграции сообщили, что по состоянию на ноябрь 2023 года в российском плену до сих пор находятся более 4300 граждан Украины, из которых большинство это военные.

Кроме того, известно о по меньшей мере 25 журналистах, которые сейчас находятся в плену в РФ. Речь идет как о пленении, так и о содержании в местах неволи крымско-татарских гражданских журналистов.

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