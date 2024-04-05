Сколько украинских ТЭЦ уничтожила Россия за последние недели: Шмыгаль шокировал цифрой

Только за последние недели россияне уничтожили более 6 гигаватт мощностей нашей энергосети. Это и гидроэнергетика, и угольная энергетика.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью ERR.

"Они продолжают бить ракетами нашими энергетическими объектами, уничтожают трансформаторы, генераторы. К сожалению, за последние недели Россия уничтожила 80% теплоэлектроцентралей", — констатировал он.

Ранее стало известно, где есть отключение света в результате ударов по объектам "Укрэнерго".

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