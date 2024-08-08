Сколько украинских военнопленных замучено в России: в ООН поразили большой цифрой

Оккупанты совершают пытки уже от первого допроса.
Оккупационная армия России пытает украинских военнопленных от первых допросов. Что больше – практика пыток в российском плену является "широко распространенной и систематической".
Об этом заявила руководитель Мониторинговой миссии ООН (ООН) по правам человека в Украине Даниэль Белл в интервью нидерландскому телеканалу NOS.
По ее словам, РФ замучена 95% украинских военнопленных в своих тюрьмах. Бойцы ВСУ "терпят пытки во время первого допроса".
"Их бьют металлическими палками и палками, жестко бьют током. Их раздевают. Это ужасно. Это худшее, что я видела за 20 лет моей карьеры, посещая пленных от имени ООН. Пытки широко распространены и структурны. 95 % украинских военнопленных подверглись пыткам, и это военное преступление", — заявила она.
Следует заметить, что пытки нарушают статью 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Кроме того, заместитель командира украинской бригады рассказал, что власти РФ в СИЗО Ростовской области пытали и "зверски" убили украинского военнопленного, который с ним служил.
"Заявления Белла и предварительные отчеты мониторинговой миссии о нарушении Россией прав украинских военнопленных согласуются с давними оценками ISW о систематических нарушениях Россией международных прав человека и гуманитарного права в оккупированной Украине и украинских военнопленных", — говорится в отчете Института изучения войны.
Как сообщалось, на днях в Сети появилось фото изуродованного тела украинского военнопленного. Уполномоченный по правам человека напомнил, что ответственность за обращение с военнопленными несет удерживающее их государство. То есть за убийство и увечье ответственность лежит не только на русских солдатах, но и на самой Российской Федерации.
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