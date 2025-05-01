Сколько украинских военных находятся в плену РФ: в Координационном штабе назвали цифру

Украинский пленный / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

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Около 8 тысяч подтвержденных украинских военных находятся в российском плену. Однако при каждом обмене возвращаются люди, которых РФ не подтверждала.

Об этом рассказала заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук со ссылкой на данные Координационного штаба по обращению с военнопленными, передает «Эспрессо».

«Около 8 тысяч подтвержденных в плену, но у нас есть примеры, когда, например, военные находятся в плену и мы об этом не знаем. При каждом обмене возвращаются люди, которых Россия не подтверждала. То есть мы имеем этот 10-20% люфт, когда Россия, не подтверждая пребывание в плену, передает военных украинской стороне», — заявила чиновник.

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По ее словам, это большая надежда для тех, у кого близкие имеют статус «пропавший без вести». Кроме этого, чиновник сообщила, что в российской неволе находятся 2 тыс. подтвержденных гражданских украинцев.

Верещук также прокомментировала информацию об обмене «всех на всех»: «Вы знаете, с кем я имею дело с той стороны. Верить им нельзя. Но со всем этим мы готовимся. Готовимся к возвращению детей. Мы понимаем, что международное давление делает свое дело. Системный труд на всех площадках многих тысяч людей, которые едут и объясняют лидерам европейских государств, сработал».

Она также отметила, что Украина зафиксировала факт того, что РФ подает украинских гражданских как военных.

«А мы имеем в списках — как гражданских, потому что они действительно не были военными и во время полномасштабного вторжения просто находились дома или на работе. И получается, что это тысячи наших украинцев, которые с нашей стороны обозначены как гражданские и не подлежат обмену, а должны быть безусловно возвращены, а с их стороны они идут как военные. І потому обмен «всех на всех» нам очень нужен», — добавила она.

Напомним, операторы дронов освободили трех украинских бойцов из плена.