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Сколько украинской территории оккупировала РФ в 2024 году: цифра шокирует

Сколько украинской территории оккупировала РФ в 2024 году: цифра шокирует

Российская армия. / Фото: Associated Press

Аналитики показали карту.

В этом году на карте боевых действий произошли существенные территориальные изменения. За 2024 год Россия оккупировала 2 800 квадратных километров территории Украины.

Об этом сообщили аналитики проекта UA War Infographics.

"За 2024 год Россия захватила территорию, равную трем площадям Киева", — подчеркнули аналитики.

Также они опубликовав карту захваченных Россией украинских территорий.

Российская армия. / © Associated Press
Российская армия. / Фото: Associated Press

Напомним, пресс-секретарь российского "фюрера" Дмитрий Песков сделал заявление о завершении войны в Украине. По его словам, будто пока нет никаких предпосылок для этого.

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