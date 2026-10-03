Сколько украинской земли вернули ВСУ во время операции "Вивальди": новые детали от Зеленского

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Силы обороны Украины достигли весомых результатов во время проведения контрнаступательной операции под кодовым названием «Вивальди», которая продолжается.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Reuters.

Реклама

По словам главы государства, по состоянию на сегодняшний день украинским защитникам удалось деоккупировать примерно 125–140 квадратных километров территории.

Реклама

Владимир Зеленский подчеркнул, что во время активного наступления потери ВСУ оказались в несколько раз меньше потерь российских оккупантов, хотя враг находился в обороне. С начала года ежемесячные потери РФ составили 30-32 тысячи человек, однако за последние месяцы эта цифра выросла до 42 тысяч убитых и тяжелораненых в месяц.

Президент также отметил, что военное командование планировало начать эту операцию еще год назад, однако ее решили отложить для более тщательной подготовки. Это решение позволило добиться высоких результатов и минимизировать потери среди украинских военнослужащих.

Напомним, операция «Вивальди», по оценкам экспертов, позволила ВСУ перехватить инициативу на Лиманском направлении, нанести российским войскам значительные потери и усложнить их планы по дальнейшему наступлению и окружению Славянско-Краматорской агломерации. В то же время, операция еще продолжается, а ситуация на направлении остается динамичной.

Новости партнеров