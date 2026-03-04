- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 290
- Время на прочтение
- 1 мин
Сколько украинцев будет праздновать 8 марта: данные соцопроса
Более половины украинцев не будут праздновать 8 марта в 2026 году, свидетельствуют данные опроса.
Большинство украинцев не будут праздновать 8 марта в 2026 году. Популярность праздника снизилась.
Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса Rating Group.
Как свидетельствуют данные опроса, в этом году праздновать 8 марта выразили намерение 45% респондентов. Зато более половины опрошенных (52%) говорят, что не будут отмечать.
Для сравнения: пять лет назад, в феврале 2021-го, 8 марта отмечало большинство украинцев — 68%.
Сколько украинцев праздновало 8 марта за последние годы:
в 2021 году — 68% опрошенных;
в 2020 году — 77%;
в 2017 году — 81%;
в 2012 году — 86%.
По наблюдению социологов, популярность 8 марта снизилась везде среди разных социально-демографических категорий населения.
При этом относительно чаще о праздновании говорят украинцы с востока (61%) и юга (51%), а также мужчины средней возрастной категории 36–50 лет (58%). В то же время женщины этой же возрастной категории отмечают о праздновании реже (42%).
