Сколько украинцев действительно выехали из городов из-за холода и блкаутов: соцопрос

Несмотря на холодную зиму и постоянные атаки на энергосистему, которые привели к отсутствию света и тепла во многих домах, украинцы не спешат выезжать из больших городов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Gradus, проведенного в январе 2026 года.

Исследование показало, что 87% опрошенных не сменили свое место жительства из-за атак на энергетику и соответствующие бытовые сложности.

Наиболее мобильными оказались жители востока и Киева — регионов, наиболее подверженных атакам на энергетическую инфраструктуру.

Восток Украины — временно сменили место жительства 21% опрошенных.

Киев — 18% жителей.

Среди 13% тех, кто был вынужден мигрировать из-за энергетических затруднений, 60% переехали в пределах своей области и еще 50% — в другую область Украины. Большинство опрошенных намерены вернуться на свое постоянное место жительства после потепления и как только позволит ситуация с безопасностью.

Однако значительная часть жителей восточного и северного регионов (соответственно 16% и 22%) пока не планируют возвращение.

Планируют ли украинцы в будущем выезд за границу

Меньше 10% респондентов намерены уехать из Украины в течение следующих шести месяцев.

Что вынудит украинцев к выезду

Среди факторов, которые могут побудить изменить свое решение в пользу выезда, наиболее значимыми являются угроза собственной или членов семьи жизни и здоровью и возможная оккупация региона.

Отсутствие бытовых условий, таких как отопление, вода, свет — на четвертом месте среди возможных причин смены места жительства.

В случае дальнейшего ухудшения ситуации и условий проживания готовы изменить место жительства менее половины респондентов (43%). Факторами, которые будут стимулировать такое решение, называют:

снижение температуры в квартире ниже 10°C;

отсутствие света, воды или отопления более 48 часов.

Таким образом, усиленные атаки РФ на энергетическую инфраструктуру не привели к повышению миграционных настроений.

