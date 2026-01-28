- Дата публикации
-
Категория
Украина
- Количество просмотров
- 139
- Время на прочтение
- 2 мин
Сколько украинцев действительно выехали из городов из-за холода и блкаутов: соцопрос
Наиболее мобильными оказались жители востока и Киева — регионов, наиболее подверженных атакам на энергетическую инфраструктуру.
Несмотря на холодную зиму и постоянные атаки на энергосистему, которые привели к отсутствию света и тепла во многих домах, украинцы не спешат выезжать из больших городов.
Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Gradus, проведенного в январе 2026 года.
Исследование показало, что 87% опрошенных не сменили свое место жительства из-за атак на энергетику и соответствующие бытовые сложности.
Наиболее мобильными оказались жители востока и Киева — регионов, наиболее подверженных атакам на энергетическую инфраструктуру.
Восток Украины — временно сменили место жительства 21% опрошенных.
Киев — 18% жителей.
Среди 13% тех, кто был вынужден мигрировать из-за энергетических затруднений, 60% переехали в пределах своей области и еще 50% — в другую область Украины. Большинство опрошенных намерены вернуться на свое постоянное место жительства после потепления и как только позволит ситуация с безопасностью.
Однако значительная часть жителей восточного и северного регионов (соответственно 16% и 22%) пока не планируют возвращение.
Планируют ли украинцы в будущем выезд за границу
Меньше 10% респондентов намерены уехать из Украины в течение следующих шести месяцев.
Что вынудит украинцев к выезду
Среди факторов, которые могут побудить изменить свое решение в пользу выезда, наиболее значимыми являются угроза собственной или членов семьи жизни и здоровью и возможная оккупация региона.
Отсутствие бытовых условий, таких как отопление, вода, свет — на четвертом месте среди возможных причин смены места жительства.
В случае дальнейшего ухудшения ситуации и условий проживания готовы изменить место жительства менее половины респондентов (43%). Факторами, которые будут стимулировать такое решение, называют:
снижение температуры в квартире ниже 10°C;
отсутствие света, воды или отопления более 48 часов.
Таким образом, усиленные атаки РФ на энергетическую инфраструктуру не привели к повышению миграционных настроений.
