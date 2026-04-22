Сколько украинцев до сих пор потребляют российский контент, несмотря на войну: цифра шокирует

Враг в наушниках и рекомендациях: почему мы все еще потребляем контент страны, которая нас убивает?

Несмотря на полномасштабное вторжение РФ, которое длится более 4 лет, более 70% украинцев продолжают регулярно пересматривать или слушать контент российского производства.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министр культуры Татьяна Бережная во время дискуссии «Как уменьшить влияние российского контента в Украине?», передает «УНИАН».

Согласно исследованию, проведенному совместно с компанией Gradus, ситуация выглядит критично:

71% украинцев регулярно используют русскоязычный контент.

Почти 25% из них делают это каждый день.

«Очень трудно представить, понимая, что Россия убивает нас ежедневно, но, тем не менее, такие факты есть», — подчеркнула Бережная.

Министр пояснила: чаще всего причиной выбора в пользу продукта страны-агрессорки является не идеология, а большая доступность российского контента и инертность привычек.

«Контент — это огромный инструмент влияния. Мы очень часто его недооцениваем, но очень часто российский контент — это ни для кого сюрприз — продвигает пропаганду. Он обесценивает украинскую идентичность и нормализует агрессию», — отметила Бережная.

Она с грустью напомнила, что российский мультсериал «Маша и медведь» в 2025 году собрал 800 млн просмотров. Таким образом русская культура проникает в сознание украинских детей.

Также стриминговые платформы тоже свидетельствуют, что украинцы слушают российских исполнителей.

«Платформы работают по алгоритмам. ТикТок, Instagram, Youtube дают нам контент, который мы потребляем. Эту волну невозможно остановить», — убеждена Бережная.

Поэтому она призвала создать все условия для создания качественной украинской альтернативы, чтобы украинскому контенту становилось много в разных сферах.

