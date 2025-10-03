Сколько украинцев до сих пор верят в победу над РФ: результаты опроса удивили

Украинцы / © Associated Press

Абсолютное большинство украинцев сохраняет твердую веру в победу над Россией. В общей сложности 39,9% вполне верят в нее, 34% скорее верят, 11,4% скорее не верят, 4,5% совсем не верят. При этом 58,8% опрошенных считают военную победу над РФ вполне реальной.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова 12-17 сентября по заказу Киевского форума безопасности.

Условия мира: нулевая готовность к уступкам

Настроения украинцев относительно возможных переговоров с Россией категоричны:

Большинство (62,3%) заявили, что не готовы уступить ничем.

Только 8,1% согласились бы уступить украинские территории.

10,1% готовы отказаться от прозападного вектора развития.

Победой украинцы считают как выход на границы 23 февраля 2022 (25,7%), так и выход на границы 1991 (24,6%). К остановке войны на текущей линии столкновения готовы только 21,6% опрошенных.

Тотальное недоверие к России

Украинцы демонстрируют глубокое недоверие к возможным мирным соглашениям: 64,2% убеждены, что Россия нарушит любое соглашение и нападет снова, как только ей это будет выгодно. Только 13,1% верят, что обе стороны будут пытаться соблюдать договоренности.

Как следствие, 88,1% опрошенных поддерживают полный разрыв всех отношений с РФ после победы или прекращения боевых действий, включая полный запрет на въезд граждан России в Украину.

Социологическое исследование также подтвердило ключевой авторитет общества: Вооруженные силы Украины. Доверие к ВСУ составляет почти 93%. В первую десятку наиболее доверенных институтов входят также спасатели, волонтеры, разведчики, пограничники, добровольческие отряды и СБУ.

Методы опроса

По информации Центра Разумкова, опрос методом face-to-face проводился в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой Киеве — только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).

Опрошены 1210 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,9%. Вместе с тем дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Напомним, четыре из пяти украинцев считают, что государство сделало недостаточно для подготовки к полномасштабному российскому вторжению в феврале 2022 года.

С самого начала полномасштабного вторжения Россия заявляет, что война закончится только тогда, когда Украина отдаст оккупированные территории. Украинцы, конечно, не собираются этого делать. А что думают об этом наши ближайшие соседи, поляки? Недавний опрос показал, что почти половина из них считает, что Украина не должна идти на такие уступки.