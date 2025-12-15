- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1211
- Время на прочтение
- 1 мин
Сколько украинцев доверяют Зеленскому — опрос КМИС
Пока президенту Владимиру Зеленскому доверяет 61% украинцев, тогда как 32% выражают ему недоверие.
Уровень доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому демонстрирует значительную положительную динамику, особенно заметную в начале декабря.
Согласно последнему опросу Киевского международного института социологии (КМИС), сейчас президенту Владимиру Зеленскому доверяет 61% украинцев, тогда как 32% выражают ему недоверие. Баланс доверия-недоверия составляет +29%, что является почти идентичным показателям, зафиксированным в начале октября.
Стремительный подъем в начале декабря
КМИС отмечает, что показатели доверия к президенту достаточно динамичны, и ключевые изменения произошли именно в последние недели:
Ноябрь (26-30 ноября): президенту Зеленскому доверяли 49% опрошенных респондентов.
Декабрь (1-13 декабря): уровень доверия вырос до 63%.
Пик (8-13 декабря): в течение последней недели опроса (8-13 декабря) показатель доверия достиг 65%.
Это свидетельствует о значительном росте поддержки президента в начале декабря, в то время как в конце ноября уровень доверия был ощутимо ниже.
Опрос проводился в течение 26 ноября-13 декабря 2025, опрошено 547 респондентов.
Напомним, Зеленский предложил компромисс для мира и сообщил, от чего готова отказаться Украина. Президент подчеркнул, что Украина может временно отложить стремление к вступлению в НАТО — при условии получения сильных и надежных гарантий безопасности от США.