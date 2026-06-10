Владимир Зеленский и Валерий Залужный / © ТСН.ua

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Большинство украинцев — 61% — доверяют действующему президенту Владимиру Зеленскому. Интересно, что бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, его обогнал.

Об этом говорится в результатах исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Довольны ли украинцы Зеленским

По последним опросам, более трети украинского общества (34%) не имеют доверия к правлению Зеленского. То есть баланс доверия-недоверия составляет +27%.

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По сравнению с апрелем этого года показатели доверия и недоверия не изменились (разница в пределах погрешности). Однако баланс доверия-недоверия вырос с +22% до +27%.

«Среди 61%, которые доверяют В. Зеленскому, 33% „полностью“ доверяют, а остальные 28% доверяют „скорее“. При этом для баланса важно понимать, что среди не доверяющих ему есть разделение — 20% „совсем“ не доверяют, а 13% не доверяют „скорее“», — говорится в опросе.

© КМИС

Залужный и Буданов обогнали Зеленского

Согласно последним опросам, бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный и руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов опередили Зеленского.

Залужному доверяют 73%, только 21% не доверяют, баланс составляет +52%.

У Будановой несколько меньше доверия украинцы — 70%, однако больше, чем Зеленскому. Только 22% опрошенных не доверяют, баланс — +48%.

Соцопрос проводился в течение 7 мая — 3 июня 2026 методом телефонных интервью во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Участие приняли 1015 респондентов. Опрос проводился с украинцами, на момент опроса проживавшими на территории страны. В то же время опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

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Ранее мы сообщали, сколько украинцев готово к перемирию с «европейским щитом» на поле боя. Более половины украинцев — 61% — поддерживают вариант.

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