Сколько украинцев готовы к перемирию с "европейским щитом" на фронте - опрос

Война в Украине / © Associated Press

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61% украинцев поддерживают вариант прекращения огня по нынешней линии фронта, согласно которому в Украине близко к фронту размещаются войска стран Европы, которые в случае повторного вторжения будут отражать нападение. Категорически исключают этот вариант 33% украинцев.

Такие данные показал опрос Киевского международного института социологии (КМИС).

Следовательно, если Украина не получит гарантий безопасности и не будет значительной поставки денег и оружия, то 61% категорически отвергнут такое предложение перемирия по нынешней линии фронта. Готовы будут ее одобрить — 32% (преимущественно неохотно).

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Если же в Украине вдали от фронта будут размещены войска стран Европы, которые в случае повторного вторжения не будут участвовать в боях, то в таком случае уже 42% готовы будут одобрить прекращение огня по линии фронта. Категорически отвергают такое предложение 49%.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину полное прекращение огня по всей линии фронта на время проведения мирных переговоров.

Издание Foreign Affairs считает, что война в Украине, скорее всего, закончится не скорым миром, а перемирием по корейскому сценарию — с фиксацией линии фронта и нерешенными политическими вопросами.

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