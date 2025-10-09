Сколько украинцев готовы уступить территории ради мира: новый опрос КМИС

Украинцы / © Associated Press

Подавляющее большинство украинцев по-прежнему категорически против любых территориальных уступок России ради мира.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса «Омнибус», проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в период с 19 сентября по 5 октября 2025 года.

Опрос также показал, что конкретная формулировка вопроса о территориальных потерях оказывает существенное влияние на уровень несогласия, подтверждая, что украинцы решительно отвергают идею юридического признания оккупации.

Твердое «Нет» Уступкам

Общий мониторинговый вопрос КМИС, который регулярно ставится с мая 2022 года, показал:

54% украинцев категорически против отказа от каких-либо территорий, даже если это приведет к более длинной войне.

38% опрошенных готовы принять определенные территориальные потери для скорейшего достижения мира и сохранения независимости.

Эти показатели почти не изменились по сравнению с началом лета 2025 г., что свидетельствует о стабильности общественных настроений.

Какие уступки неприемлемы?

КМИС провел эксперимент, задав респондентам три альтернативных, более конкретизированных вопроса об уступках, чтобы выяснить, как именно украинцы их трактуют.

Официальное признание оккупации. Когда речь идет об официальном признании отдельных территорий частью России (и отказе от претензий навсегда), подавляющее большинство (67%) выступает против. Готовность принять этот вариант составляет всего 24%. Передача под контроль неоккупированных территорий. Идея передачи России территорий, которые сейчас контролируются Украиной (например, города Херсон, Запорожье), отвергается еще более решительно: 71% категорически против. Готовы на такой шаг только 19%. Де-факто признание оккупации без де-юре (замораживание). Даже сценарий «замораживания» нынешней линии фронта без юридического признания оккупации сталкивается с неприятием большинства: 56% категорически исключают такой вариант, тогда как готовы на него 35%. Стоит отметить, что с мая-июня 2025 г. доля тех, кто против такого варианта, возросла (с 48% до 56%).

Региональные отличия: Восток более склонен к «замораживанию»

Ни один из вариантов территориальных уступок не имеет преимущественной поддержки ни в одном регионе Украины.

Официальное признание оккупации и передача неоккупированных территорий остаются неприемлемыми для большинства граждан во всех регионах.

Де-факто признание контроля России без юридического оформления (замораживания) имеет больше всего сторонников на Востоке (46% готовы принять) и на юге (40%). Однако и здесь мнения разделены почти поровну, поскольку на Востоке 47% категорически против, а на Юге — 53%. Для сравнения: на Западе этот вариант исключают 57%.

Ключевой фактор — гарантии безопасности. КМИС отмечает, что если мирный план дополнят надежными гарантиями безопасности и европейской интеграцией, то 74% украинцев готовы будут смириться с замораживанием нынешней линии фронта.

«Вариант с официальным признанием отдельных территорий частью России или вариант с передачей под контроль России территорий, которые сейчас контролируются Украиной, являются нежизнеспособными с точки зрения украинского общественного мнения и обречены на категорическое невосприятие. Единственный вариант — и только в рамках более комплексного пакета — имеющего потенциал для обсуждения, это замораживание нынешней линии фронта без юридических признаний», — прокомментировали результаты опроса в КМИС.

Опрос «Омнибус» проводился методом телефонных интервью (CATI) среди 2015 респондентов (18 лет и старше) на территории, подконтрольной Правительству Украины. Статистическая погрешность для выборки в объеме 2015 респондентов не превышает 2,9% (для вариантов вопросов с объемом около 500 респондентов — не более 5,8%).

Ранее сообщалось, что только 18% украинцев считают, что война может закончиться до конца 2025 года. В то же время 27% ожидают в 2026-м, а 32% — не раньше 2027 года. Еще 23% участников опроса ответили, что им сложно определиться с прогнозом.

Уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому в сентябре 2025 года практически не изменился по сравнению с началом августа. Так, главе государства сегодня доверяют 59% граждан.

С самого начала полномасштабного вторжения Россия заявляет, что война закончится только тогда, когда Украина отдаст оккупированные территории. Украинцы, конечно, не собираются этого делать. А что думают об этом наши ближайшие соседи, поляки? Недавний опрос показал, что почти половина из них считает, что Украина не должна идти на такие уступки.