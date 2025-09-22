Сколько украинцев хотят переехать за границу: больше всего желающих среди бедных и молодежи

Украинские беженцы

В Украине 88% граждан не желают переезжать за границу для постоянного проживания. Предпочтение эмиграции отдают бедные и молодежь.

Об этом говорится в исследовании социологической группы «Рейтинг».

Абсолютное большинство респондентов оптимистично оценивают как будущее Украины (76%), так и собственное (72%).

Переехать за границу для постоянного проживания хотели бы 11% украинцев. В 2020 году таких было 27%, а в 2022-м — 9%.

Сколько украинцев хотят переехать за границу / © Социологическая группа "Рейтинг"

Еще 1% респондентов затруднились ответить о своих планах.

Больше всего желающих эмигрировать среди бедных (20%) и людей в возрасте 18-35 лет (19%), меньше всего — в возрастной категории 51+ (5%).

Желание переехать за границу выразили 13% жителей Центра, 12% — Юга, 9% — Запада, 8% — Востока.

© Социологическая группа "Рейтинг"

Те, у кого есть семьи в других странах, чаще говорят о намерении эмигрировать: 14% против 10% тех, у кого таких близких нет.

Опрос проводился 20-22 июля 2025 года методом телефонных интервью на подконтрольной Украине территории. В нем приняло участие 1000 респондентов.

Напомним, Кабмин утвердил постановление о пересечении границы 18-22-летними. Так, с 28 августа уезжать могут мужчины в возрасте до 22 лет включительно.