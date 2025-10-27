Сколько украинцев мобилизуют каждый день - юрист назвал цифру

Мобилизация / © коллаж ТСН.ua/pixabay.com

В Украине ежедневно мобилизуют ориентировочно тысячу человек, то есть до 30 тысяч в месяц.

Об этом сообщил военный юрист Тарас Боровский в эфире программы "Вечер.LIVE".

По его словам, массовая мобилизация иногда сопровождается нарушениями прав военнообязанных, однако подобные случаи скорее исключение, чем правило.

"Мобилизация появилась в ответ на полномасштабное вторжение русской федерации. Она необходима, и в рамках этого процесса иногда бывают нарушения прав военнообязанных. И нарушения прав иногда возникают во всех процессах. Даже когда мы покупаем в супермаркете помидоры, иногда наши права могут быть нарушены. Ведь мобилизация носит массовый характер, таких случаев становится больше", – отметил юрист.

Боровский также привел статистику относительно так называемых "бусификаций" - случаев, когда в сети появляются видео задержания мужчин представителями ТЦК.

По его словам, такие ролики публикуют в среднем 5-7 раз в неделю, и они не отражают реальную ситуацию с мобилизацией в целом.

Ранее военный Станислав Бунятов заявил, что мобилизация в Украине необходима, но требует кардинальных реформ, поскольку добровольцев уже недостаточно.