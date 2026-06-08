- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 403
- Время на прочтение
- 1 мин
Сколько украинцев могут уехать после войны: эксперт оценил риски
После открытия границ Украину могут покинуть до 2 млн человек. Почему это не станет крушением для экономики, объяснил финансовый эксперт Руслан Черный.
Открытие границ для мужчин после завершения войны не повлечет за собой массовый и неконтролируемый отток населения, хотя из страны могут выехать еще около 1,5–2 миллионов граждан.
Такую оценку озвучил главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Руслан Черный в эфире День Live.
По словам аналитика, подавляющее большинство украинцев, которые намеревались эмигрировать, уже сделали это раньше.
«Те, кто хотел, они уехали. Есть еще какая-то часть людей, которые хотели бы тоже уехать и пока не видят такую возможность», — объяснил эксперт ситуацию с потенциальной миграцией.
В то же время, Руслан Черный обратил внимание на другую существенную проблему для государства — уменьшение количества экономически активных граждан, обеспечивающих наполнение государственного бюджета.
«Когда-то проводили подсчеты: реальных бизнесменов, платящих налоги и на которых держится бюджет, — это около миллиона человек», — подчеркнул спикер, очерчивая текущую нагрузку на финансовую систему страны.
Напомним, во Львовской области 43-летний мужчина пытался выехать за границу с 63-летней женой. Однако пограничники заподозрили, что брак имеет признаки фиктивности.