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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Сколько украинцев могут уехать после войны: эксперт оценил риски

После открытия границ Украину могут покинуть до 2 млн человек. Почему это не станет крушением для экономики, объяснил финансовый эксперт Руслан Черный.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Выезд за границу

Выезд за границу / © Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Открытие границ для мужчин после завершения войны не повлечет за собой массовый и неконтролируемый отток населения, хотя из страны могут выехать еще около 1,5–2 миллионов граждан.

Такую оценку озвучил главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Руслан Черный в эфире День Live.

По словам аналитика, подавляющее большинство украинцев, которые намеревались эмигрировать, уже сделали это раньше.

«Те, кто хотел, они уехали. Есть еще какая-то часть людей, которые хотели бы тоже уехать и пока не видят такую возможность», — объяснил эксперт ситуацию с потенциальной миграцией.

В то же время, Руслан Черный обратил внимание на другую существенную проблему для государства — уменьшение количества экономически активных граждан, обеспечивающих наполнение государственного бюджета.

«Когда-то проводили подсчеты: реальных бизнесменов, платящих налоги и на которых держится бюджет, — это около миллиона человек», — подчеркнул спикер, очерчивая текущую нагрузку на финансовую систему страны.

Напомним, во Львовской области 43-летний мужчина пытался выехать за границу с 63-летней женой. Однако пограничники заподозрили, что брак имеет признаки фиктивности.

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Дата публикации
Количество просмотров
403
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