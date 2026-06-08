Сколько украинцев могут уехать после войны: эксперт оценил риски

Выезд за границу / © Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

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Открытие границ для мужчин после завершения войны не повлечет за собой массовый и неконтролируемый отток населения, хотя из страны могут выехать еще около 1,5–2 миллионов граждан.

Такую оценку озвучил главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Руслан Черный в эфире День Live.

По словам аналитика, подавляющее большинство украинцев, которые намеревались эмигрировать, уже сделали это раньше.

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«Те, кто хотел, они уехали. Есть еще какая-то часть людей, которые хотели бы тоже уехать и пока не видят такую возможность», — объяснил эксперт ситуацию с потенциальной миграцией.

В то же время, Руслан Черный обратил внимание на другую существенную проблему для государства — уменьшение количества экономически активных граждан, обеспечивающих наполнение государственного бюджета.

«Когда-то проводили подсчеты: реальных бизнесменов, платящих налоги и на которых держится бюджет, — это около миллиона человек», — подчеркнул спикер, очерчивая текущую нагрузку на финансовую систему страны.

Напомним, во Львовской области 43-летний мужчина пытался выехать за границу с 63-летней женой. Однако пограничники заподозрили, что брак имеет признаки фиктивности.

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