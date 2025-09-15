ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
487
Время на прочтение
1 мин

Сколько украинцев-мужчин за границей стали на военный учет: нардеп озвучил цифру

Около 21 тысячи украинцев за границей поставили на военный учет.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Сколько украинцев-мужчин за границей стали на военный учет: нардеп озвучил цифру

Сколько украинцев-мужчин за границей стали на военный учет: нардеп озвучил цифру / © ТСН.ua

Министерство обороны Украины сообщило, что около 21 тысячи граждан, которые находятся за границей и обратились за обновлением загранпаспорта, были взяты на военный учет.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в телеграмме.

Согласно официальному отчету Минобороны, после возобновления выдачи паспортов для мужчин за границей в апреле 2024 года, все данные Государственной миграционной службы (ДМС) начали автоматически передаваться в Министерство обороны для постановки на учет.

Почти 21 000 граждан, находящихся за границей и обратившихся за обновлением паспорта, поставили на военный учет. / © Telegram/Алексей Гончаренко

Почти 21 000 граждан, находящихся за границей и обратившихся за обновлением паспорта, поставили на военный учет. / © Telegram/Алексей Гончаренко

Напомним, в конце августа правительство разрешило украинским мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу. В течение нескольких недель это решение остается одной из самых спорных тем. В Государственной пограничной службе уверяют, что массовый выезд молодежи не происходит, однако их коллеги в Польше говорят совсем иначе.

Начальник медицинской службы «Ульф» батальона «Волки Да Винчи», депутат Киевсовета Алина Михайлова выразила свое мнение о том, как разрешение выезжать за границу для ребят 18–22 лет может повлиять на фронт.

Дата публикации
Количество просмотров
487
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie