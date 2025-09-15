Сколько украинцев-мужчин за границей стали на военный учет: нардеп озвучил цифру / © ТСН.ua

Министерство обороны Украины сообщило, что около 21 тысячи граждан, которые находятся за границей и обратились за обновлением загранпаспорта, были взяты на военный учет.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в телеграмме.

Согласно официальному отчету Минобороны, после возобновления выдачи паспортов для мужчин за границей в апреле 2024 года, все данные Государственной миграционной службы (ДМС) начали автоматически передаваться в Министерство обороны для постановки на учет.

Почти 21 000 граждан, находящихся за границей и обратившихся за обновлением паспорта, поставили на военный учет. / © Telegram/Алексей Гончаренко

Напомним, в конце августа правительство разрешило украинским мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу. В течение нескольких недель это решение остается одной из самых спорных тем. В Государственной пограничной службе уверяют, что массовый выезд молодежи не происходит, однако их коллеги в Польше говорят совсем иначе.

Начальник медицинской службы «Ульф» батальона «Волки Да Винчи», депутат Киевсовета Алина Михайлова выразила свое мнение о том, как разрешение выезжать за границу для ребят 18–22 лет может повлиять на фронт.