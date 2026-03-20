Сколько украинцев на самом деле готовы еще терпеть войну: мнение изменилось

Ребенок с табличкой Stop war in Ukraine / © pexels.com

Реклама

Новый опрос показал тревожную динамику: доля украинцев, готовых терпеть войну столько, сколько будет необходимо, упала до 54% в марте. Социологи связывают это с разочарованием в переговорном процессе и отсутствием решительной поддержки Запада.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии.

В период между концом января и серединой февраля 2026 года заметно уменьшилась доля украинцев, готовых терпеть войну столько, сколько потребуется. Если в конце января таких было 65%, то уже в середине февраля — 52%. В марте социологи повторно задали этот вопрос, чтобы проверить, сохранится ли тенденция.

Реклама

Мартовские результаты подтвердили негативную динамику, однако без дальнейшего ухудшения. Так, 54% респондентов заявили о готовности выдерживать войну столько, сколько необходимо, тогда как 28% говорят о более коротком горизонте — от нескольких месяцев до полугода.

Кто из украинцев готов терпеть войну меньше всего времени?

«Мы решили проанализировать, среди каких категорий населения произошло снижение доли тех, кто готов терпеть столько, сколько будет необходимо. Как мы обнаружили, наиболее дифференцированное снижение произошло в зависимости от отношения к предложению обменять Донецкую область на гарантии безопасности«, — говорится в сообщении КМИС.

Среди тех, кто легко соглашается с таким «предложением», показатель уменьшился с 38% до 26%. В группе тех, кто соглашается неохотно, падение еще существеннее — с 58% до 35%. Среди респондентов с неопределенной позицией также зафиксировано резкое снижение — с 52% до 25%.

Зато среди тех, кто категорически против подобного обмена, изменения менее ощутимы: показатель снизился с 74% до 67%.

Реклама

Таким образом, основное снижение готовности выдерживать войну приходится на тех, кто рассматривал возможность сложного компромисса по Донетчине в обмен на гарантии безопасности.

Почему уменьшилось количество украинцев, готовых терпеть войну?

«Возможно, эти люди на конец января имели повышенные ожидания от результата переговоров (и, в частности, с учетом, что в украинскую делегацию входит К. Буданов). Впрочем, когда в феврале стало более очевидно, что переговоры не ведут к реальному прогрессу, это оказало деморализующее влияние на этот сегмент населения», — считают социологи.

В то же время среди тех, кто и раньше не поддерживал подобные уступки и не ожидал быстрых результатов, существенных изменений в настроениях не произошло, что и объясняет более стабильный уровень их готовности выдерживать войну.

Хотя это объяснение кажется достаточно убедительным, социологи отмечают, что могли действовать и другие факторы. В частности, февраль традиционно считается более депрессивным месяцем (хотя последний опрос проводился уже в начале марта). Кроме того, в конце января население могло быть более мобилизованным из-за сложной ситуации в энергетике, а после ее частичного улучшения в феврале произошло определенное эмоциональное «расслабление».

Реклама

«И также, возможно, некоторые люди ожидали, что Западные партнеры (особенно США) более решительно поддержат Украину после российского террора в условиях тяжелой зимы. Отсутствие в глазах многих людей существенной реакции также могло оказать деморализующее влияние», — пояснили в КМИС.

Дополнительно на настроения в начале марта могла повлиять и операция США и Израиля против Ирана. Часть украинцев могла воспринять это как осложнение глобальной ситуации и риск уменьшения поддержки Киева, в частности из-за возможного ослабления санкций против России или ее выгоды от войны.

Всеукраинский опрос КМИС был проведен в течение 1 — 8 марта 2026 года методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех подконтрольных власти регионах Украины. Было опрошено 1003 респондента в возрасте от 18 лет.

Напомним, согласно проведенному в конце января опросу КМИС, в то время 65% украинцев были готовы терпеть войну столько, сколько надо. В то же время 17% рассчитывали лишь на несколько месяцев или полгода. Несмотря на постоянные атаки и попытки врага спровоцировать кризис, этот показатель существенно не меняется еще с осени 2025 года.