Сколько украинцев находится за границей: Сибига шокировал цифрой

Сибига / © Associated Press

Около 8 миллионов украинцев находятся за пределами страны. Украина готовит программы возвращения.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«За рубежом сейчас находятся около 8 миллионов украинцев, Украина уже готовит программы для их возвращения домой», — сказал министр.

Он добавляет, что государство уже работает над программами, стимулирующими возвращение граждан домой после завершения пребывания за границей.

Сибига отметил, что отдельные страны, в том числе Швейцария, готовы финансово поддерживать возвращение украинцев. В то же время, в ряде государств ЕС не заинтересованы в быстром выезде украинцев, поскольку они вносят вклад в местные экономики и рынки труда.

Ранее говорилось, что в Украине нет массового оттока молодежи в возрасте 18–22 лет за границу. Как заявил министр молодежи и спорта Матвей Бидный, украинцы пользуются возможностью выезда, в частности, для обучения и академической мобильности. Однако значительная часть из них возвращается в страну. Он подчеркнул, что тенденции к критическому или неконтролируемому оттоку молодежи пока не фиксируются. Министр также подчеркнул, что государство продолжает отслеживать ситуацию, а ключевой целью является сохранение связи молодежи с Украиной и создание условий для ее возвращения после учебы или пребывания за границей.

