Сколько украинцев находятся в розыске и СОЧ — новый министр обороны открыл цифры
В настоящее время 2 млн украинских мужчин находятся в розыске по линии ТЦК из-за проблем с военными документами, а еще 200 тысяч в СОЧ.
Министр обороны Украины Михаил Федоров раскрыл, сколько украинцев находится в "розыске" по линии территориальных центров комплектования и сложных зон.
Об этом Федоров рассказал во время выступления в Верховной Раде.
По его словам, в розыске ТЦК в настоящее время находятся около 2 млн мужчин с проблемами военно-учетных документов, еще 200 тысяч в СОЧ.
Федоров также отметил, что бюджет Министерства обороны Украины на данный момент в минусе на 300 млрд гривен.
Ранее командующий ПВО Третьего армейского корпуса, капитан ВСУ Виталий Самойленко сообщил, что одна из ключевых причин самовольного оставления части – нехватка личного состава, из-за чего невозможно обеспечить полноценные ротации.
Напомним, в среду, 14 января, Верховная Рада назначила Михаила Федорова новым министром обороны Украины. За его кандидатуру проголосовали 277 депутатов.