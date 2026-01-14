ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2039
Время на прочтение
1 мин

Сколько украинцев находятся в розыске и СОЧ — новый министр обороны открыл цифры

В настоящее время 2 млн украинских мужчин находятся в розыске по линии ТЦК из-за проблем с военными документами, а еще 200 тысяч в СОЧ.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине / © ТСН

Министр обороны Украины Михаил Федоров раскрыл, сколько украинцев находится в "розыске" по линии территориальных центров комплектования и сложных зон.

Об этом Федоров рассказал во время выступления в Верховной Раде.

По его словам, в розыске ТЦК в настоящее время находятся около 2 млн мужчин с проблемами военно-учетных документов, еще 200 тысяч в СОЧ.

Федоров также отметил, что бюджет Министерства обороны Украины на данный момент в минусе на 300 млрд гривен.

Ранее командующий ПВО Третьего армейского корпуса, капитан ВСУ Виталий Самойленко сообщил, что одна из ключевых причин самовольного оставления части – нехватка личного состава, из-за чего невозможно обеспечить полноценные ротации.

Напомним, в среду, 14 января, Верховная Рада назначила Михаила Федорова новым министром обороны Украины. За его кандидатуру проголосовали 277 депутатов.

Дата публикации
Количество просмотров
2039
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie