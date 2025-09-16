Сколько украинцев не готовы воевать: результаты опроса

Сколько украинских женщин и мужчин готовы защищать страну / © Associated Press

Около 54% опрошенных украинцев готовы присоединиться к Силам обороны и защищать Украину на фронте в случае необходимости.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Среди украинцев (и мужчин, и женщин в возрасте 18 лет, не проходящих военную службу) 54% отвечают, что они скорее или однозначно готовы в случае необходимости присоединиться к Силам обороны и с оружием в руках защищать Украину. Из них 23% однозначно готовы, а еще 31% скорее готовы.

Сколько украинцев не готовы воевать

Скорее не готовы — 15%,

однозначно не готовы — 23% (то есть, в общем, не готовы 38%, хотя из них только часть категорически отвергает такую готовность).

© Киевский международный институт социологии

В целом, готовность воевать выражают 63% мужчин и 46% женщин.

В КМИС сравнили эти данные с настроениями в других странах Европы. Так, по данным Gallup (2023 год), в Польше готовы воевать за свою страну 45%, в США — 41%, в Германии — 23%, Великобритании — 33%, в целом странах ЕС — 32% (хотя не все страны были опрошены). В тот же период в Украине по этой формулировке было 62%.

«В то же время надо учитывать, что для украинцев этот вопрос не является гипотетическим и абстрактным, а вполне реален, то есть от украинцев можно ожидать более приближенные к реальному поведению ответы», — пояснили социологи.

Отмечается, что среди мужчин до 60 лет большинство (60-64%) готовы по необходимости присоединиться к Силам обороны.

Ранее социологи выяснили, сколько времени украинцы готовы терпеть войну.