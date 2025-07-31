Сколько украинцев не вернулись домой 2025 года: тревожная статистика

Беженцы

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Более 16,4 миллионов пересечений государственной границы зафиксировала Государственная пограничная служба Украины за первое полугодие 2025 года. Это на 4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Подавляющее большинство — 85% всех связей, или 14,08 миллиона, — приходится на граждан Украины.

Об этом свидетельствуют аналитические данные «Опендатабот».

Следует отметить, что эти цифры охватывают только официальные пересечения. Те, кто покидал страну из-за временно оккупированных территорий или незаконно переплывал Тису, в эту статистику не входят.

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Согласно данным ГПСУ, с января по июнь 2025 года из Украины выехали 7,17 миллиона человек, а вернулись — 6,92 миллиона. Таким образом, разница составила примерно 250 тысяч человек, не вернувшихся назад. Это в 1,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года, тогда страну оставило без возвращения 404 тысячи человек.

В среднем украинцы пересекают границу примерно в 2,35 миллиона раз в месяц. Наименьшее движение зафиксировано в феврале — 1,78 миллиона сечений. Самое интенсивное — в июне, когда пограничники зарегистрировали более 3,13 миллионов выездов и возвратов. Именно летние месяцы — июнь, июль и август — традиционно считаются пиковыми для поездок за границу. На них приходится почти треть всех годовых связей.

В целом, с начала полномасштабной войны более 3 миллионов граждан Украины уехали из страны и до сих пор не вернулись.

Напомним, большинство украинцев, независимо от того, проживают они в Украине или за ее пределами, испытывают гордость за свое гражданство. Об этом свидетельствуют результаты опроса: 83,9% респондентов в Украине и 77,9% опрошенных за рубежом заявили, что гордятся тем, что являются гражданами Украины.

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Самым распространенным ответом среди участников исследования стало очень горжусь — его выбрали 66,6% украинцев на территории Украины и 53,8% за рубежом.

Значительную роль играет и пол респондентов. Женщины чаще указывают на высокий уровень патриотизма: 89,4% опрошенных женщин сообщили, что гордятся гражданством, из них 74,8% — очень гордятся. Среди мужчин эти показатели составили соответственно 77,2% и 56,6%.

Высочайший уровень гордости демонстрируют те, кто лично пострадал или непосредственно столкнулся с последствиями войны. В этой группе 70,8% выбрали вариант «очень горжусь», тогда как среди тех, кто не имел личного опыта войны, этот показатель ниже — 57,2%.