Украина
25
Сколько украинцев подали заявления на отсрочку от мобилизации через ЦНАП: цифры впечатляют

В Украине за два дня 24 тысяч граждан обратились за отсрочкой от мобилизации.

Руслана Сивак
Мобилизация

Мобилизация / © ТСН.ua

В Украине за первые два дня работы нового механизма более 24 тысяч военнообязанных обратились в Центры предоставления административных услуг (ЦНАП) с заявлениями о предоставлении отсрочки от мобилизации.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Как сообщается, заявления начали принимать более 5 тысяч ЦНАП по всей стране. Более 24 тысяч граждан обратились в центры в течение первых двух дней. Наибольшая активность зафиксирована в Винницкой, Ровенской и Харьковской областях.

«Для ускорения приемки заявок центры увеличили количество персонала. Среднее время обработки одного заявления — около 15 минут», — отмечают в министерстве.

Напомним, в Украине в очередной раз продлили срок действия военного положения и общей мобилизации — на этот раз до февраля 2026 года. Это означает, что военнообязанным гражданам необходимо быть готовыми к ряду важных изменений, которые будут действовать уже с 1 ноября.

Министерство обороны Украины по поручению президента Владимира Зеленского приступило к подготовке новых типов контрактов для военнослужащих и соответствующих изменений в законодательство.

25
