Сколько украинцев поддерживают онлайн выборы: в Раде рассказали
Елена Шуляк назвала главные препятствия для голосования онлайн.
В Украине зафиксирован крайне низкий уровень доверия к проведению выборов онлайн. По результатам последних исследований, идею голосования по почте поддерживают всего 8% граждан. А онлайн-голосование также не имеет широкой поддержки из-за опасений кибератак и идентификации избирателей.
Об этом заявила Елена Шуляк, глава Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, в эфире «Утро.LIVE».
Опыт Эстонии и украинские реалии
Елена Шуляк отметила, что Комитет заказывал специальное исследование у международных партнеров о возможности внедрения онлайн-выборов в Украине. Результаты оказались неутешительными для поклонников диджитализации:
«На сегодняшний день очень такой низкий уровень доверия общества и к голосованию онлайн, и к голосованию по почте. Мне кажется, до голосования по почте только там доверяют 8%, по онлайн-выборам также этот процент людей невелик», — сообщила нардепка.
Она сравнила ситуацию с Эстонией, где через Интернет голосуют более 50% избирателей, но заметила, что этот путь не был быстрым.
«К пути голосования онлайн Эстония шла 25 лет. Она делала там и улучшение системы… Потому что, когда мы говорим о выборах онлайн, именно такой главный вопрос — даже не вмешательство, а возможности идентификации личности, все возможности, связанные с тайной голосования», — отметила Шуляк.
Мобильные участки: безопасно ли это?
В ответ на запрос экспертов по альтернативам, Шуляк допустила появление передвижных пунктов для голосования, проведя параллель с сервисами, уже работающими в прифронтовых районах или отдаленных селах.
«У нас есть мобильные ЦНАПы, у нас есть мобильные центры социальной защиты. Я думаю, если этот мобильный избирательный участок сможет соответствовать всем правилам проведения честных демократических выборов — то почему нет, если это все будет обеспечено», — сообщила председатель комитета.
Однако политика категорически отвергла варианты, которые могут создать поле для фальсификаций:
«Но если ты понимаешь, что там этот мобильный участок уже с существующими избирательными бюллетенями где-то там отъехал и никто не понимает маршрут его движения, то думаю таких мобильных участков и избирательных никто никто не позволит», — добавила председатель комитета.
Напомним, в начале декабря в интервью Politico президент США Дональд Трамп заявил о необходимости провести президентские выборы в Украине. По его словам, Киев «использует войну, чтобы не проводить выборы».
Ранее в ЦИКе заявили о невозможности проведения выборов без изменения законодательства.
В Верховной Раде рассматривается возможность проведения выборов в 90-дневный срок после прекращения огня.
К слову, только 10% украинцев считают, что выборы следует проводить до прекращения огня, в сентябре — 11%.
Ранее сообщалось, Зеленский считает, что Украина упустила шанс подготовить законодательную базу для выборов во время войны еще во времена пандемии COVID-19.