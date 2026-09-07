Сколько украинцев счастливы, несмотря на войну: результаты опроса удивили

Счастье / © Credits

Реклама

Несмотря на полномасштабную войну, большинство украинцев считают себя счастливыми. За последние полтора года уровень счастья в стране вырос и вернулся к довоенному показателю.

Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные 7 сентября Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Реклама

Согласно результатам, счастливыми чувствуют себя 71% опрошенных. В частности, 31% граждан ответили, что они «однозначно счастливы», а еще 40% выбрали вариант «скорее да, чем нет». Вариант «и да, и нет» выбрали 11% респондентов. В то же время несчастливыми считают себя 16% украинцев: 9% ответили «скорее нет, чем да», а 7% — «нет».

Реклама

Исследование проводилось с 7 мая по 3 июня 2026 года, в нем приняли участие 2007 респондентов. На ощущение счастья влияют возраст, состояние, здоровье и наличие смысла в жизни. Молодежь до 40 лет чувствует себя счастливее людей старше 70 лет: 75% против 60%. Обеспеченные граждане чувствуют себя счастливее бедных — 91% против 48%.

Кроме того, лучше чувствуют себя люди с более крепким здоровьем и те, кто видит смысл в своей жизни: среди них счастливы 79%, тогда как среди тех, кто его не видит, — только 41%.

Аналитики КМИС отмечают, что рост этого показателя не означает улучшения объективных условий жизни. Социологи объясняют это психологической адаптацией: люди адаптируют свои ожидания и критерии оценки жизненных обстоятельств, что позволяет чувствовать себя счастливыми даже в сложных реалиях.

Динамика наблюдений свидетельствует, что после показателя в 71% в декабре 2021 года и относительной стабильности в первые два года войны, в 2024 году уровень счастья снизился до 58%. Однако впоследствии началось восстановление: в декабре 2025 года счастливыми считали себя 69% опрошенных, а в мае 2026 года показатель достиг 71%.

Реклама

Напомним, согласно новому опросу IBRiS, почти две трети граждан Польши выступают против передачи Украине ракет в Patriot из собственных запасов страны.

Новости партнеров

Новости партнеров