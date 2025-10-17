Сколько украинцев считают страну безнадежно коррумпированной: опрос

Коррупция / © Getty Images

На сегодня большинство украинцев (56%) считают, что в стране есть реальные попытки борьбы с коррупцией. Хотя показатели оптимизма не достигли уровня 2023 года, восприятие ситуации значительно улучшилось по сравнению с прошлым годом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Киевской международный институт социологии.

По состоянию на начало октября 2025 года большинство украинцев — 56% — считают, что в стране действительно происходят реальные попытки борьбы с коррупцией. В то же время 40% граждан убеждены, что Украина остается безнадежно коррумпированной.

Итак, по сравнению с 2024 годом общественное восприятие несколько улучшилось, хотя уровень оптимизма все еще ниже, чем в 2023 году.

Как видно из графика, между 2023 и 2024 годами доля тех, кто положительно оценивал антикоррупционные усилия, уменьшилась с 59% до 48%. Зато количество пессимистов, которые считали коррупцию неискоренимой, выросло с 36% до 47%. Если в 2023 году большинство украинцев верили в реальные шаги против коррупции, то уже в 2024-м оптимисты и скептики разделились почти поровну.

Результаты соцопроса о восприятии борьбы с коррупцией в Украине / © КМИС

Всеукраинский опрос общественного мнения КМИС провел в течение 19 сентября — 5 октября 2025 года. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех подконтрольных власти регионах Украины было опрошено 1008 респондентов в возрасте от 18 лет.

К слову, согласно исследованию Info Sapiens, почти каждый третий украинец (30%) лично сталкивался с коррупцией за последний год. Важно, что две трети (68%) опрошенных отказались от предложенной коррупционной схемы. При этом 87% граждан считают коррупцию массовым явлением.