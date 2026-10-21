Сколько украинцев сейчас находится за границей: Зеленский озвучил масштабы

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время за границей находятся 9,5 миллиона украинцев, которые потеряли жилье. По его словам, Украине важно создать условия для их возвращения, ведь эти люди должны участвовать в восстановлении и развитии государства.

Об этом глава государства сказал в эфире Fox News.

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Президент подчеркнул, что возвращение украинцев домой важно для будущего страны.

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«Нам нужно, чтобы 9,5 миллиона людей, которые потеряли жилье и сейчас находятся за границей, вернулись в Украину — просто чтобы жить здесь и строить свою страну», — заявил Зеленский.

Украинские беженцы за границей: что меняется в США и Европе

В США украинцы, имеющие статус временной защиты (TPS), пока сохраняют право на проживание, работу и защиту от депортации. Соответствующие гарантии должны были завершиться 19 октября, однако Министерство внутренней безопасности США отложило решение о дальнейшем действии программы для граждан Украины и Судана. По федеральным данным, на март 2025 года TPS имели более 100 тысяч украинцев. Будет ли продлена защита на более длительный срок, пока неизвестно.

Польша планирует существенно повысить финансовые требования к иностранцам. По проекту МВД страны для поездки продолжительностью до четырех дней нужно будет подтвердить наличие не менее 1000 злотых вместо нынешних 300. Для более длительного пребывания минимальную сумму предлагают увеличить с 75 до 300 злотых на день. Речь идет не о плате за пересечение границы, а о собственных средствах путешественника на проживание. Требования к финансированию обратной или последующей поездки рассматриваются отдельно.

Кроме того, Черногория ужесточает правила предоставления временной защиты украинским мужчинам, подлежащим военному призыву. По решению правительства, претендовать на такой статус они смогут только при условии, что до прибытия в страну фактически проживали в Украине и исполнили воинскую обязанность или были освобождены от нее.

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Правительство Черногории объяснило изменения имплементацией решения Совета ЕС от 30 июля 2026 года. В то же время новые ограничения не будут распространяться на украинцев, уже получивших временную защиту в стране.

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