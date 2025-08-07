Сколько украинцев хотят воевать до конца против России: результаты опроса Gallup

Сколько украинцев стремятся воевать до победы в войне / © Associated Press

Только 25% граждан теперь считают, что Украина должна продолжать борьбу до победного конца. Новый опрос Gallup свидетельствует о значительных изменениях в настроениях украинцев на эту тему. Ведь это резкий контраст с 2022 годом, когда эту позицию поддерживало 75% населения.

Об этом пишет The Telegraph.

Сейчас почти 70% украинцев выступают за скорейшее завершение конфликта путем переговоров. Поддержка мирного урегулирования начала преобладать над желанием воевать до победы еще в конце 2023 года. В целом, как показывает исследование, усталость от войны растет во всех регионах и во всех демографических группах.

Причины падения боевого духа и отношение к международным партнерам

Такое смещение настроений происходит на фоне неудачных мирных переговоров, усиления российских бомбардировок и продвижения войск РФ на востоке. Несмотря на желание мирных переговоров, большинство украинцев не верят, что мир наступит в ближайшее время. Только 25% считают, что активные боевые действия прекратятся в течение следующих 12 месяцев, и только 5% уверены в этом.

Трамп и НАТО. Опрос также показал, что украинцы скептически относятся к руководству США во время президентства Дональда Трампа. Лишь 16% положительно оценивают его деятельность, что является значительным падением по сравнению с временами администрации Байдена, когда этот показатель составил около 66%. Это недоверие связано с колебаниями Трампа в поддержке Украины, его стремлением к переговорам с Путиным и заявлениями о том, что Украина не вступит в НАТО. Только треть опрошенных верят, что Украина присоединится к Альянсу в ближайшие 10 лет.

ЕС. Оптимизм вступления в Европейский Союз несколько выше, но также снизился. Только половина украинцев считает, что страна сможет вступить в ЕС в течение следующих десяти лет.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский имеет гораздо более высокую поддержку среди американцев, чем действующий президент США Дональд Трамп. По данным опроса Gallup, уровень чистой благосклонности к украинскому лидеру составляет 18%, тогда как у Трампа — минус 16%.