Сколько украинцев уже подали заявки на "Зимнюю поддержку:" Зеленский ответил

Владимир Зеленский / © Associated Press

В «Действии» зафиксировали уже более 2,5 млн заявок на «Зимнюю поддержку» . Из них более 300 тысяч - на детей.

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский.

Как отметил глава государства, темп и объем подачи заявок свидетельствуют о своевременности и необходимости такой программы поддержки.

"Уже со вторника полностью заработает возможность подавать заявки также через Укрпочту", - добавил президент.

Полное финансирование программы, добавляет он, правительство Украины обеспечит.

Ранее речь шла о том, кто должен получать 1000 гривен в рамках программы «Зимняя поддержка». Эксперт подчеркнул, что социальная поддержка должна быть, прежде всего, направлена на тех граждан, которые действительно не способны самостоятельно обеспечить себе прожиточный минимум.

«То есть это пожилые люди пенсионного возраста, это лица с инвалидностью, многодетные семьи. Все остальные, извините, от государства не должны получать плюшек. Просто потому, что у нас бедное государство, мы просто не можем позволить разбрасывать деньги из вертолета», — заявил эксперт.