Сколько украинцев вернется домой после войны: прогноз стал мрачнее

Украинские беженцы

Учитывая нынешнюю ситуацию, в Украину после войны вернется 30% граждан. Большую роль в этом играют фактор безопасности, наличие жилья, работы и перспектив для детей. Значительно меньше шансы того, что вернутся украинцы, которые выехали за границу целой семьей.

Об этом директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины им. М.В. Птухи Элла Либанова рассказала в интервью «РБК-Украина».

Сколько людей вернется в Украину после войны?

Либанова напомнила свой старый прогноз, который предусматривал возвращение 60% украинцев после войны. На сегодня же ожидается, что вернутся 30%.

«Когда-то меня упрекнули: я раньше говорила, что домой вернется 60% украинцев, а теперь — 30%. Вопрос: когда я это говорила? В 2022 году, когда все думали, что война скоро закончится, или в крайнем случае — в начале 2023-го, особенно после того, как россиян отогнали от Харькова. Тогда точно больше половины вернулись бы», — объяснила демограф.

Она отметила, что сейчас другая ситуация: в Украине больше разрушено всего и больше людей адаптировано за рубежом. Поэтому теперь эксперт ожидает, что треть украинцев вернется в страну после войны. Либанова добавила, что ориентируется на опыт балканских войн: там как раз возвращалась треть.

Что заставит украинцев возвращаться домой?

Демограф также назвала факторы, которые будут влиять на решение украинцев о возвращении домой.

«Первый с огромным отрывом — фактор безопасности. Не только текущей, но и оценки на будущее. Ведь агрессивный сосед, к сожалению, возле нас останется. И есть риск того, что через три-пять-десять лет мы получим новую серию конфликтов. От этого не застрахованы ни мы, ни Европа. Но это уже другой вопрос. То есть фактор безопасности играет огромную роль», — пояснила Либанова.

Следующим фактором на одном уровне являются жилье и работа. Высокие шансы на возвращение тех украинцев, у которых уцелело жилье.

«Если жилье разрушено или его не было совсем, а там есть более-менее нормальное, пусть и арендованное, то возвращение под вопросом», — добавила эксперт.

Следующим фактором является то, какие перспективы для своих детей видят украинцы. Еще один важный фактор — это то, выехала ли вся семья.

«Если выехала вся семья, шансы на возвращение тают. А если здесь осталась часть семьи (сестры, братья, родители), тогда вероятность возвращения есть», — сказала демограф.

Она надеется, что в Украину вернутся наиболее квалифицированные работники: врачи, юристы и другие, «потому что они из-за переезда больше потеряли».

«Они там работают, но не по специальности, и это их не устраивает. Представители сферы услуг, например мастера маникюра, не вернутся — они там больше получают», — пояснила Либанова.

Напомним, ранее демограф Александр Гладун высказал мнение, что сейчас около 50% украинцев, находящихся за рубежом, готовы вернуться домой. Однако он отмечает — чем дольше длится война, тем меньше людей вернется, поскольку они адаптируются на новых местах. Главными факторами возвращения остаются условия окончания войны, наличие жилья и работы.