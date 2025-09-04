- Дата публикации
Сколько украинцев вернутся домой после окончания войны: в Офисе президента назвали цифру
Михаил Подоляк спрогнозировал возвращение 70% украинцев после войны и назвал главные условия и гарантии.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует возвращение домой 70% украинцев после завершения войны
Такую цифру Подоляк озвучил в интервью Новости.LIVE.
«На этот показатель также будут влиять гарантии безопасности, вступление Украины в ЕС, инвестиции от европейских и американских компаний, присутствие иностранного контингента, в частности, стратегической авиации от США», — отметил он.
Михаил Подоляк также объяснил, что выезд за границу мужчин 18-22 лет тоже неотъемлемо связан с этим процессом. Он уточнил, что такую возрастную категорию выбирали с военными.
Напомним, что 26 августа правительство разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу.
ТСН.ua писал о том, что страны Евросоюза начинают пересматривать условия поддержки для украинских беженцев. В частности, некоторые социальные программы постепенно сворачиваются, а правила пребывания ужесточаются.