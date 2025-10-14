Сколько украинцев верят в победу и какие возможности для ведения войны: результаты опроса, инфографика

В победу в войне верит абсолютное большинство украинцев / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Абсолютное большинство украинцев верят в победу. В то же время, возможности для ведения войны оцениваются посредственно.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга "Украинское общество" волна 2025 года Института социологии НАН Украины, полученные за сентябрь 2025 года.

Уверенность в победе

По данным опроса, полностью уверены в победе 40,9% респондентов, скорее уверены 34%. Совершенно не уверены 6,1%, скорее не уверены 12,6% опрошенных.

Возможности для ведения войны

Мнения по поводу актуальных возможностей Украины для ведения войны разделились. Считается, что они в целом хорошие — 7,2%, удовлетворительные — 39,5%. Как в целом, плохие возможности оценивают 41,6% респондентов.

Как изменилась оценка международной поддержки

В сентябре 2025 года 25,4% граждан считали уровень международной помощи очень хорошим, 54,7% — удовлетворительным, только 20% очень плохим.

Оценка международной поддержки

Полевой этап последнего исследования продолжался с 9 сентября по 8 октября 2025 года. Статистическая погрешность выборки в объеме 1835 респондентов при доверительной вероятности 95% и дизайн эффекте 1,1 не превышает 2,4%.

