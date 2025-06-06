Сколько украинцы готовы терпеть войну: КМИС опубликовало результаты опроса

Война в Украине / © Associated Press

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С 15 мая по 3 июня 2025 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения «Омнибус» — сколько еще времени украинцы готовы выдерживать войну? Ответы были разные.

Сообщили в КМИС.

Сколько времени украинцы готовы терпеть войну?

С начала полномасштабного вторжения и до мая 2024 года доля украинцев, готовых терпеть войну «столько, сколько потребуется», оставалась стабильно высокой — около 71-73%. Дополнительные 2-5% респондентов отмечали, что готовы выдерживать еще один год. В тот же период от 12% до 21% опрошенных говорили о более коротком сроке готовности — от нескольких месяцев до полугода.

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Однако между маем и октябрем 2024 впервые зафиксировали заметное снижение этого показателя до 63%. Тенденция к уменьшению продолжалась, и уже в марте 2025 года количество тех, кто готов терпеть «столько, сколько нужно», достигло 54%.

Опрос от КМИС. Сколько еще времени вы готовы терпеть войну? / © КМИС

Интересно, что между мартом и маем-началом июня 2025 года произошел рост: 60% украинцев заявляют о готовности терпеть войну «столько, сколько будет необходимо». Еще 6% готовы выдерживать бремя войны в течение года.

При этом доля тех, кто готов терпеть лишь короткий период (несколько месяцев или полгода), уменьшилась с 24% в марте 2025 года до 20% сейчас. Остальные 14% респондентов затруднились определиться со своим ответом.

Сколько времени готовы терпеть войну в региональном измерении?

С начала 2024 года наблюдалось снижение количества украинцев во всех регионах, которые заявляли о готовности терпеть войну столько, сколько будет необходимо. Однако по сравнению с мартом 2025 года этот показатель снова вырос по всей стране.

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Пока существенных региональных отличий в готовности к длительному сопротивлению нет. Только Восток Украины несколько выделяется: там 51% населения готово терпеть столько, сколько нужно, в то время как в других регионах этот показатель составляет 60-62%.

Опрос КМИС. Сколько времени вы готовы терпеть войну в региональном измерении? / © КМИС

Важно отметить, что даже на Востоке, несмотря на все объективные трудности, значительная часть населения сохраняет устойчивость и готова к длительному сопротивлению. Кроме того, на Востоке также наблюдается положительная динамика: текущий показатель выше, чем в марте 2025 года.

Сколько времени украинцы готовы терпеть войну в разрезе?

Независимо от возраста, более половины опрошенных во всех возрастных категориях готовы терпеть войну столько, сколько будет нужно. Этот показатель, хотя и не единственный для всестороннего понимания влияния возраста на отношение к войне, все же очень важен. Он демонстрирует, что кроме региональной консолидации относительно необходимости длительного сопротивления украинцы всех возрастов также настроены на длительную борьбу с агрессором.

Опрос КМИС. Сколько времени готовы терпеть войну в разрезе возраста? / © КМИС

Ранее сообщалось, ночью над Украиной находились сотни «Шахедов», часть из которых атаковала Киев, остальные — в других регионах или же направились на запад Украины. Запуски баллистики также фиксировались в сторону Харькова, Днепра, Чернигова, Черкасс и Канева.

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