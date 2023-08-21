Сколько в день нужно употреблять фруктов и овощей: важные советы

Каждый день нужно употреблять яблоки, абрикосы, брокколи и помидоры.

В день нужно есть пять порций разных фруктов и овощей. К примеру, взрослым необходимо употреблять ориентировочно 80 граммов полезных веществ.

Об этом рассказали эксперты платформы доказательной информации о здоровье "Береги себя".

Как отмечается, согласно международным рекомендациям, в день следует употреблять пять порций разнообразных фруктов и овощей – для взрослых людей это ориентировочно 80 граммов.

Из чего состоит порция

Свежие фрукты небольшого размера: ориентировочно два или чуть больше плодов на порцию. Например: две сливы, два небольших киви, три абрикоса, семь клубники, 14 вишен и т.д.

Свежие фрукты среднего размера: яблоки, бананы, персики, груши, нектарины. Одна порция – это один средний фрукт.

Большие фрукты: грейпфрут, папайя, ананас, дыня, арбуз и т.д. В таком случае порция – это половинка грейпфрута, один большой кусок ананаса, два кусочка манго и т.д.

Сухофрукты: порция – ориентировочно 30 граммов. Это может быть одна столовая ложка с горкой изюма или клюквы, горсть сушеных бананов, три чернослива и т.д.

"Сухофрукты имеют достаточно высокое содержание сахара, что может вредить зубам. Поэтому попробуйте чаще отдавать предпочтение свежим фруктам. Сухофрукты лучше потреблять во время приема пищи: например, как десерт. А не как отдельный перекус", — отмечают эксперты.

Овощи. Одна порция ориентировочно: два соцветия брокколи, один средний помидор или семь томатов черри, три палочки сельдерея, половинка большого болгарского перца, половина большого цуккини, три столовых ложки с горкой свежего, консервированного или замороженного горошка.

"Овощи типа картофеля не считают, когда речь идет о "порции овощей и фруктов", ведь с точки зрения нутрициологии — это крахмалистая пища. Тем не менее, такие продукты также играют важную роль в вашем рационе", — подчеркнули эксперты.

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