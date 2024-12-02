Сколько в ноябре зафиксировано обстрелов Харькова и каким оружием бил враг: статистика от властей

В ноябре ситуация с обстрелами оставалась напряженной, однако были и некоторые положительные изменения по сравнению с октябрем. Российский агрессор 26 раз атаковал Харьков разными типами оружия.

Об этом говорится в сообщении Харьковского городского совета.

Количество сигналов воздушной тревоги уменьшилось до 161 (против 196 в октябре), а реальных угроз было зафиксировано 36.

Какое оружие применяла армия РФ

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что враг продолжает применять обширный арсенал вооружения.

"В ноябре по Харькову наносили удары с использованием восьми различных типов оружия. Это свидетельствует о систематической целенаправленной тактике террора, направленной на запугивание мирного населения. К сожалению, в течение ноября пострадало 166 человек, среди них один ребенок. Еще один человек погиб", — сообщил мэр.

По данным ведомства, оккупанты выпустили по городу следующие типы вооружения:

ракета "С-400" — 6

ФАБ 250 — 9

ракета "ГРОМ-Е1" — 3

ракета "С-300" — 1

БпЛА типа "Молния-1" — 4

Ракета "Х-59" — 1

БпЛА типа "Шахед" ("Герань") — 2

Напомним, 28 ноября оккупанты атаковали Харьков ракетами. В результате обстрела повреждены производственные корпуса предприятия и остекление окон жилого многоэтажного дома. О жертвах или пострадавших не сообщалось.

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