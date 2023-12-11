Сколько в Украине будет проживать людей в 2035 году: "Высокая плотность заселения может быть опасна"

Критической для Украины будет цифра в 20 миллионов граждан.

В 2035 году население Украины составит около 30 миллионов. Однако это при условии, что будет проводиться эффективная миграционная политика.

Об этом в интервью "РБК Украине" рассказал демограф Алексей Позняк.

По его словам, при условии проведения эффективной миграционной политики население Украины в 2035 году может составлять 30 миллионов. На этом ровно можно будет стабилизироваться.

“30 миллионов – это не уровень обезлюдения, это еще тот уровень, когда освоение территории можно поддержать на достаточном уровне. Тем более что у нас часть приграничных с государством-агрессором территорий будет оставаться все равно беспокойными и не сильно населенными. Конечно, и здесь нужно поддерживать какое-то количество населения, но высокая плотность заселения этих территорий может быть просто опасна для людей”, — отметил Алексей Позняк.

Исходя из этого, 30-миллионное население сможет поддерживать заселенность во всех регионах. Критической же для Украины будет цифра в 20 миллионов граждан.

"Это уже будет достаточно критический уровень", — подчеркнул демограф.

Напомним, что на заседании Совета ЕС обсудят гарантии безопасности для Украины.

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