Сколько в Украине осталось "воров в законе": в полиции дали ответ

В начале 2020 года в Украине проживало 34 "вора в законе", на сегодняшний день их осталось восемь.

В Украине на сегодняшний день проживает восемь "воров в законе". Их количество сократилось с 2020 года.

Об этом рассказал начальник Департамента стратегических расследований Национальной полиции Андрей Рубель в интервью "РБК-Украина".

Рубель напомнил, что в июне 2020 года Верховная Рада поддержала изменения в Уголовный кодекс Украины.

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"Это значительно расширило наши возможности, наконец-то появился эффективный правовой инструмент противодействия организованной преступности - возможность документирования преступной деятельности "воров в законе", "положенцев", "смотрящих", – уточнил Рубель.

Правоохранитель подчеркнул, что еще один важный шаг – решение СНБО Украины относительно санкций против "воров в законе" и криминальных авторитетов, находящихся в разных уголках мира.

"Учитывая устойчивые уголовные связи подсанкционных лиц с преступной средой в Украине, это событие стало по-настоящему знаковым", – отметил он.

Рубель объяснил, что что санкции предусматривают замораживание активов, запрет на въезд, а также ограничения на финансовые и коммерческие операции. Такие меры, в частности, ограничивают возможности "воров в законе" в вопросах финансирования и попыток расширения преступной деятельности на международном уровне.

Как добавил Рубель, в 2023 году Департаменту стратегических расследований Нацполиции предоставили возможность запрещать въезд в Украину "ворам в законе" и "уголовным авторитетам", а также их подконтрольным и приближенным лицам. Таким образом "воры в законе", которые являются сторонниками России, не смогли попасть в Украину.

Сколько воров в законе осталось

"В сумме от всех этих мер имеем такой результат: в начале 2020 года в Украине проживало 34 "вора в законе". Они фактически на постоянной основе жили здесь с семьями, детьми и, пользуясь пробелами в законодательстве, хорошо себя чувствовали. На сегодняшний день на территории Украины их находится восемь", – подчеркнул начальник Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Андрей Рубель уточнил, что большинство из них – фигуранты уголовных производств. Остальные – в местах ограничения свободы. Также в Украину запретили въезд 382 представителям преступного мира.

Напомним, во Львове задержали "вора в законе" из Грузии.

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