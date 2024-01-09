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Сколько в Украине произошло пожаров и погибло людей в январе: цифры шокируют

Сколько в Украине произошло пожаров и погибло людей в январе: цифры шокируют

Пожар в Николаеве/Фото Сил обороны юга Украины

Следует быть очень внимательными и осторожными.

За январь в Украине произошло 934 пожара. Они унесли жизни 56 человек.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Как отметил пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий, количество пожаров выросло на 11,5% по сравнению с этим же периодом прошлого года.

"На улице существенно похолодало, поэтому, вероятно, возгораний увеличилось из-за активного использования людьми печками и обогревателями в связи с похолоданием и морозом", — отмечают спасатели.

Поэтому украинцев в очередной раз призвали придерживаться правил элементарной пожарной безопасности. Берегите себя!

Напомним, в Киеве на Троещине загорелся троллейбус маршрута №37А.

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