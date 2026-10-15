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Сколько в Украине уклонистов и военных в СЗЧ: нардеп назвал цифры и предложил наказание
Народный депутат Александр Федиенко предложил ограничить уклоняющимся и военным в СЗЧ доступ к отдельным услугам в ЦНАПах и банках, чтобы усложнить им повседневную жизнь.
В Украине насчитывается около 1 млн уклоняющихся от мобилизации мужчин и примерно 500 тысяч военных в статусе СЗЧ, однако это неточные цифры.
Об этом заявил народный депутат Александр Федиенко в интервью Телеграфу.
«Мы спрашиваем правительство: сколько, по его мнению, есть ресурса среди уклонистов и людей, самовольно покинувших часть. Условно, мы говорим о примерно 500 тысячах СЗЧ и, возможно, миллионе уклонистов, но точных цифр не знаем», — говорит Федиенко.
По его мнению, Кабмин должен подготовить закон, который ограничит уклонистам доступ к некоторым услугам в ЦНАПах и банках.
«Возможно, Кабмин должен предложить законодательные изменения, по которым такие люди не смогут пользоваться определенными услугами ЦНАП или банковской сферы — то есть услугами, которые усложнят им комфортную жизнь. Потому что человек скрывается, одновременно имеет ФЛП, работает, пользуется доставкой „Новой почты“ и так живет четвертый-пятый год. Так быть не должно», — считает депутат.
Федиенко отметил недопустимость разбронирования энергетиков, коммунальщиков и работников ВПК.
«Сейчас и так по факту на грани возможностей работают энергетики, связисты и частично предприятия ВПК и ОПК. А проверять нужно другие предприятия, те же администрации. Например, есть Луганская военная администрация: самого Луганска нет, а администрация расширяется. Как такое вообще может быть? Это какой-то сюр. Также есть общественные зарубежные организации, которые забронировали себе кучу людей», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров принял громкое постановление об изменениях к правилам бронирования военнообязанных в Украине, по которому многие могут потерять отсрочку и «бронь».