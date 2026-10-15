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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Сколько в Украине уклонистов и военных в СЗЧ: нардеп назвал цифры и предложил наказание

Народный депутат Александр Федиенко предложил ограничить уклоняющимся и военным в СЗЧ доступ к отдельным услугам в ЦНАПах и банках, чтобы усложнить им повседневную жизнь.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Миллион уклонистов и полмиллиона военных в СЗЧ: в Раде придумали новые ограничения

Миллион уклонистов и полмиллиона военных в СЗЧ: в Раде придумали новые ограничения / © ТСН

В Украине насчитывается около 1 млн уклоняющихся от мобилизации мужчин и примерно 500 тысяч военных в статусе СЗЧ, однако это неточные цифры.

Об этом заявил народный депутат Александр Федиенко в интервью Телеграфу.

«Мы спрашиваем правительство: сколько, по его мнению, есть ресурса среди уклонистов и людей, самовольно покинувших часть. Условно, мы говорим о примерно 500 тысячах СЗЧ и, возможно, миллионе уклонистов, но точных цифр не знаем», — говорит Федиенко.

По его мнению, Кабмин должен подготовить закон, который ограничит уклонистам доступ к некоторым услугам в ЦНАПах и банках.

«Возможно, Кабмин должен предложить законодательные изменения, по которым такие люди не смогут пользоваться определенными услугами ЦНАП или банковской сферы — то есть услугами, которые усложнят им комфортную жизнь. Потому что человек скрывается, одновременно имеет ФЛП, работает, пользуется доставкой „Новой почты“ и так живет четвертый-пятый год. Так быть не должно», — считает депутат.

Федиенко отметил недопустимость разбронирования энергетиков, коммунальщиков и работников ВПК.

«Сейчас и так по факту на грани возможностей работают энергетики, связисты и частично предприятия ВПК и ОПК. А проверять нужно другие предприятия, те же администрации. Например, есть Луганская военная администрация: самого Луганска нет, а администрация расширяется. Как такое вообще может быть? Это какой-то сюр. Также есть общественные зарубежные организации, которые забронировали себе кучу людей», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров принял громкое постановление об изменениях к правилам бронирования военнообязанных в Украине, по которому многие могут потерять отсрочку и «бронь».

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