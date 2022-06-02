Сколько валюты украинцы могут привезти из-за границы в 2022 году, нужны ли для этого подтверждающие документы

Сколько валюты украинцы могут привезти из-за границы в 2022 году, нужны ли для этого подтверждающие документы

Вернуться в Украину – сегодня желание миллионов украинцев, спасавшихся от войны в других странах. Какие требования к перевозке валютных ценностей через границу действуют сегодня – в материале ТСН.ua

Какие требования к ввозу валюты из-за границы для украинцев, возвращающихся на родину из других стран, разъясняет Национальный банк Украины.

Без письменного декларирования таможенному органу граждане могут перемещать наличную валюту и банковские металлы в сумме/стоимости, не превышающей в эквиваленте 10 тысяч евро.

Если сумма равна или превышает, такое декларирование обязательно.

Письменное декларирование предусматривает уведомление владельцем-гражданином в письменной форме точных данных о валютных ценностях путем заполнения на границе таможенной декларации установленной формы, об'яснил НБУ.

Несовершеннолетние украинцы также могут привозить валюту из-за границы без декларирования в сумме/стоимости, не превышающей в эквиваленте 10 тысяч евро. Если сумма составляет более 10 тысяч евро (в эквиваленте), нужно заполнять декларацию. Декларацию от имени лица, не достигшего 16-летнего возраста, заполняет его законный представитель.

Ограничений по максимальной сумме/стоимости валютных ценностей, которые физическое лицо может ввозить на таможенную территорию Украины — нет.

Если при вывозе ценностей из страны подтверждающие документы предоставлять нужно, то представление подтверждающих документов о снятии/приобретении/обмене валютных ценностей для их ввоза в Украину нормативно-правовые акты НБУ не требуют.

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