Сколько вертолетов могли потерять россияне в результате удара ATACMS: мнение эксперта

Оккупанты пытались скрыть информацию о потерях, однако в сети появились спутниковые снимки.

В результате ракетной атаки украинских войск 17 октября враг потерял немало техники на аэродромах вблизи Луганска и Бердянска. Так, речь идет о примерно 15 вертолетах.

Об этом в эфире "Эспрессо" сказал военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

Показатель значителен

Чтобы сделать выводы о воротах противника, специалисты проанализировали последние спутниковые снимки от Planet Labs, обнародованные в сети.

Как отметил специалист, на аэродроме возле Луганска базировались ударные вертолеты Ка-52. Вероятно, на этом аэродроме было поражено 5 единиц техники. Что касается аэропорта возле Бердянска, то по разным оценкам там было уничтожено до 10 вертолетов.

"Соответственно, цифра в 15 вертолетов, потерявших враг, существенная", – подчеркнул военный эксперт.

При этом Рябых подчеркнул, что поражение и уничтожение того или иного вида вооружения и военной техники – не тождественные понятия. Уничтожение не предполагает восстановление. Поражение предполагает возможность восстановления, которое требует времени в зависимости от степени повреждения.

Что известно об атаке

Ночью 17 октября 2023 года ВСУ нанесли успешные удары по аэродромам врага вблизи временно оккупированных Луганска и Бердянска. В результате атаки поражены вертолеты и оборудование ВС РФ.

Позже в Силах специальных операций ВСУ отчитались об операции DRAGONFLY. Так, россияне потеряли по меньшей мере 9 вертолетов различных модификаций, специальную технику, которая находилась на аэродромах, пусковую установку ПВО, склад боеприпасов. Кроме того, повреждены взлетные полосы аэродромов.

Стало известно, что по врагу отработали американские ракеты ATACMS.

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