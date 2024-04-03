Сколько военных демобилизуют до конца весны: ответ Генштаба ВСУ

В апреле-мае 2024 года состоится демобилизация военнослужащих срочной службы, во время которой будут уволены в запас около 7 тысяч человек.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, отвечая на информационный запрос NV.

В ответе говорится, что демобилизация будет происходить согласно указу президента "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, ВСУ и Государственной специальной службы транспорта".

"Будут уволены в запас около 7 тысяч военнослужащих срочной службы", — сообщили в Генштабе ВСУ.

Ответ Генштаба ВСУ о демобилизации срочников в Украине

Напомним, президент Владимир Зеленский 7 марта подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы. Увольнение в запас будет касаться тех срочников, срок службы которых истек во время военного положения и был продлен сверх установленных сроков. После демобилизации срочники получат отсрочку от нового призыва сроком на 12 месяцев.

Читайте также: