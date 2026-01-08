- Дата публикации
Сколько военных нужно для защиты Украины: Жорин назвал цифру
На самом деле 700-тысячного украинского войска с нужными реформами и ставкой на технологичность вполне достаточно для защиты, считает Максим Жорин.
От развертывания «многонациональных сил» в Украине после войны вряд ли может быть польза в контексте военного противостояния российской агрессии. Такая история скорее политическая, чем практичная.
Такое мнение высказал заместитель командира 3-го армейского корпуса подполковник ВСУ Максим Жорин в Telegram.
Какой должна быть численность войска
«На самом деле 700-тысячное украинское войско, с нужными реформами и ставкой на технологичность вполне достаточно для защиты», — отметил военный.
Правда, он добавил, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, не упустят ли процесс реформ и действительно ли Запад присоединится к поддержке и обеспечению украинской армии.
Напомним, ранее Жорин сказал, кто вредит войску. По его мнению, настоящая беда для украинской армии — так называемые «бумажные» генералы и полковники, не понимающие современную войну.