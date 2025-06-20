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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
186
Время на прочтение
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Сколько военных отправили на фронт за нарушения во время мобилизации

В Сухопутных войсках рассказали, сколько военных за нарушения во время мобилизации отправили в зону боевых действий.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Мобилизация в Украине 2025

Мобилизация в Украине 2025

В Украине возбуждено 17 уголовных дел по злоупотреблению властью и применению силы во время мобилизации.

Об этом рассказал и. обязанностей командующего Сухопутными войсками Александр Грузевич на заседании временной следственной комиссии по нарушениям закона во время мобилизации в четверг, 19 июня (он докладывал до назначения Шаповалова).

«17 уголовных дел есть. Это я говорю о злоупотреблениях властью, я не говорю о взятках. По всем подтвержденным случаях в пределах наших полномочий, как правило, либо сняты с должностей, либо отправлены в войска», — сказал Грузевич.

По его данным, по состоянию на сегодняшний день 136 офицеров заменены и отправлены в зону боевых действий. 325 военнослужащих из рядового и сержантского состава уже тоже туда отправлены.

Напомним, что на Тернопольщине разоблачили дерзкие коррупционные схемы в двух ТЦК

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Дата публикации
Количество просмотров
186
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