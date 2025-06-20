Сколько военных отправили на фронт за нарушения во время мобилизации

Мобилизация в Украине 2025

Реклама

В Украине возбуждено 17 уголовных дел по злоупотреблению властью и применению силы во время мобилизации.

Об этом рассказал и. обязанностей командующего Сухопутными войсками Александр Грузевич на заседании временной следственной комиссии по нарушениям закона во время мобилизации в четверг, 19 июня (он докладывал до назначения Шаповалова).

«17 уголовных дел есть. Это я говорю о злоупотреблениях властью, я не говорю о взятках. По всем подтвержденным случаях в пределах наших полномочий, как правило, либо сняты с должностей, либо отправлены в войска», — сказал Грузевич.

Реклама

По его данным, по состоянию на сегодняшний день 136 офицеров заменены и отправлены в зону боевых действий. 325 военнослужащих из рядового и сержантского состава уже тоже туда отправлены.

Напомним, что на Тернопольщине разоблачили дерзкие коррупционные схемы в двух ТЦК