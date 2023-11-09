Сколько военных погибли на блокпостах с начала полномасштабного вторжения: в МВД назвали цифру

В МВД говорят, что количество блокпостов с февраля 2022 года уменьшили, однако они все еще нужны.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 11 служащих, среди которых и военные, и полицейские, погибли в результате ДТП на блокпостах.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента коммуникации МВД Антон Страшко в эфире Радио Свобода.

"В общей сложности на сегодняшний день в результате ДТП, к сожалению, 11 служащих — это и полицейские, и военнослужащие, погибли. И 37 — получили ранения. Такие данные имеем на сегодняшний день с начала полномасштабной войны. Если говорить в целом о случаях дорожно-транспортортных происшествий на блокпостах, чаще всего это нарушениях ПДД со стороны водителей. Мы говорим о несоблюдении скоростных ограничений, неучтении дорожной ситуации, в частности, погодных условий", — уточнил Страшко.

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В МВД говорят, что количество блокпостов с февраля 2022 года уменьшили, однако они все еще нужны.

"Страна находится в состоянии войны, ведутся боевые действия. Основная задача блокпостов — выявить потенциальных преступников, опасных лиц, диверсионно-разведывательные группы. И действительно безопасных городов сейчас нет. Россия делает все, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине", — отметил спикер.

Напомним, 7 ноября произошел очередной инцидент: военного сбили на блокпоста в Закарпатье.

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